رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بقرب حلول شهر رمضان وذكرى يوم الشهيد

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة البرلمانية اليوم بعد قرابة 5 ساعات متصلة ، على أن يعاود الانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر مارس الجاري.

ووجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ التهنئة بمناسبة ذكرى يوم الشهيد وقرب حلول شهر رمضان الكريم قبل رفع الجلسة.

وقال موجها كلمته للنواب :تحتفل مصر فى التاسع من شهر مارس من كل عام، بذكرى يوم من أعظم الأيام خلوداً في تاريخ مصر، وهو يوم الشهيد، ذلك اليوم الذي يعيد للذاكرة تضحيات وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، ويضع أمام الأجيال الجديدة تضحيات وبطولات الشهداء من أبناء الوطن، ليستلهموا منها روح الفداء، ويتعلموا معنى العطاء للوطن، رحم الله شهداء الوطن، وحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

واستطرد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قائلا :تهل علينا بعد أيام قليلة، نسمات شهـر رمضان المبـــــارك، شهر الرحمة والمغفرة، شهر القرآن، والعمل الصالح.



ووجه رئيس مجلس الشيوخ التهنئة للأمة الإسلامية، وللشعب المصري، داعياً الله سبحانــــه وتعالـــى أن يتقبل منا جميعًا صيامنـا وصلاتنا وقيامنا، وأن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة لنا جميعاً.

وقال : تتزامن بداية الصوم الكبير فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذا العام مع بداية شهر رمضان المبارك، فى مشهد روحانى، ينعم فيه الشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه ببركات الصيام.



وفى هذا المقام ندعو المولى جل وعلا أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة، وعلى مصرنا الغالية،

بالخير والنماء والرخاء بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ، وكل عام وأنتم بخير.