مسؤول من حماس يكشف سبب رفض الحركة إعطاء إسرائيل قائمة بالرهائن الأحياء

في مقابلة نشرت اليوم، الاثنين، أخبر مسؤول سياسي في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" هيئة الإذاعة البريطانية أن الحركة لا يمكن أن تعطي إسرائيل قائمة بالرهائن الأحياء لأنها لا تعرف هي نفسها من هم على قيد الحياة ولا مكان جميع الرهائن.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال عضو المكتب السياسي، باسم نعيم، لهيئة الإذاعة البريطانية من اسطنبول في محادثة يوم الأحد: "لم نقدم حتى الآن أي قائمة".

وتابع: "لكن أولا وقبل كل شيء، من الناحية الفنية والعملية، من المستحيل الآن معرفة بالضبط من لا يزال على قيد الحياة ومن قتل بسبب القصف الإسرائيلي أو من قتل بسبب الجوع بسبب الحصار الإسرائيلي".

وأضاف أن الرهائن "في مناطق مختلفة مع جماعات مختلفة، وبالتالي فقد دعونا إلى وقف إطلاق النار حتى نتمكن من جمع البيانات".

وكرر نعيم مطلب حماس بعدم الموافقة على صفقة دون إنهاء الحرب والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة عن المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى والهدنة في قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر، أن إسرائيل لا تطالب بالحصول على أسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين هم في أسر حماس، بل فقط عدد الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة، وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطلبهم حماس عن كل أسير إسرائيلي، وذلك لخلق إيقاعات وآلية إطلاق سراحهم.

وبحسب المصادر فإن "إسرائيل تتطلع إلى عدد من الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم، وليس الأسماء".

ووفقا للصحيفة العبرية تعتقد إسرائيل أن هناك نحو 40 أسيرا على قيد الحياة يمكن إطلاق سراحهم ضمن "صفقة إنسانية"، لكن العدد الدقيق غير معروف.

وقالت المصادر إنه يجب على حماس أن تعطى هذا الرقم حتى يتم المضي قدما في المفاوضات.