دولة فقيرة خلال سنوات.. سيناريو الرعب الاقتصادي يهدد الاحتلال الإسرائيلي

حذر الرئيس التنفيذي للبورصة في إسرائيل، إيتاي بن زئيف، اليوم الإثنين، من الوضع الاقتصادي الذي تتجه إليه إسرائيل وطالب باتخاذ إجراءات لتعزيز الاستثمارات، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال تسير نحو منحدر زلق.

وخلال المؤتمر السنوي للاكتتابات العامة لاتحاد الشركات العامة في إسرائيل، قال بن زئيف في بداية تصريحاته: "إسرائيل، دون قصد، تشجعنا على أخذ أموالنا وإنفاقها في الخارج، هل سيفيد ذلك الناس هنا؟ بشكل لا لبس فيه لا".

وأضاف: لماذا لا نحتضن رجال الأعمال والمستثمرين الذين يعيشون هنا ويدعمون الاقتصاد الإسرائيلي؟ مثلما تضع الشركة خطة عمل لخمس سنوات قادمة، لماذا لا تفعل الشيء نفسه هنا؟".

وأضاف: قبل سنوات قليلة قالوا إن سوق رأس المال هو مكان للأغنياء، لا يوجد مواطن في إسرائيل ليس معاشه التقاعدي هنا، إذا استيقظنا بعد عشر سنوات ولم يكن المال موجودا، فسوف نتحول من دولة غنية إلى دولة فقيرة، إنه منحدر زلق".

وخلال تصريحاته، وجه الرئيس التنفيذي للبورصة في إسرائيل رسالة إلى الشركات العامة، وقال "نحن في البورصة، ننظر إلى هيكل سوق رأس المال الإسرائيلي ونعلم جميعا أنه ليس لدينا عدد كبير من اللاعبين كما نرغب، ولكن بدلا من الكيانات المؤسسية التي تدير الكثير من الأموال، ولكنها لا تولد ما يكفي من السيولة وقابلية التسويق، تحتاج الشركات العامة إلى التأكيد على كيفية توليد المزيد من السيولة، لأننا غير راضين عن الوضع الحالي".