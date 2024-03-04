«إحكي يا عصفور» قصص لأربع مناضلات بالمقاومة الفلسطينية ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية

عرض، اليوم الاثنين، ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ 25، الفيلم التسجيلى الطويل "إحكى يا عصفور"، وذلك علي هامش تنظيم "يوم السينما الفلسطينية فى الإسماعيلية"، بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وعقب عرض الفيلم عقدت ندوة بحضور المخرجة عرب لطفى، التي أكدت أن كل بطلة من الأربع بطلات في الفيلم الروائي الطويل بطلة حقيقية، كانت إنسانة عادية وكن في لحظة استثنائية اختارت تغيير المسار وان تصبح بطل قصتها.

وقالت عرب لطفى إن السبب وراء اختيار المناضلات الفلسطينيات هو حرصها على إلقاء الضوء على دور النساء فى النضال المسلح، لافتة إلي أن العمل استغرق عدة سنوات حتى خرج إلى النور بسبب عدم توفير التمويل المناسب، حيث لجأت إلى بعض الجهود الذاتية واستعانت ببعض الأصدقاء المقربين.

وأوضحت عرب لطفى أن اختيارها للعمليات النضالية كان عن قصد لأنها كانت عمليات مسلحة جدلية، حيث كان هناك كثير من الاقاويل حول هذه العمليات، وبها بعض المعلومات غير الدقيقة، لذلك قررت تقديم هذه العمليات المسلحة فى عمل يكشف الحقيقية، ويلقى الضوء على دور النساء فى النضال الفلسطيني المسلح.

وأوضحت عرب لطفى، أن 4 نساء اللاتى ظهرن فى الفيلم لم يكن هناك شخصية فيهن أقرب بالنسبة لى، كما أن كل منهن يروين تجربتهن الذاتية الصعبة، ودورهن فى النضال الفلسطيني المسلح، ولذلك لا يمكن أن أميز أو أميل لشخصية عن أخرى، خاصة أن كل منهن لهن شخصية ساحرة ومررن بتجربة مرعبة فى النضال الفلسطيني.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولي دوراته عام 1991.

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