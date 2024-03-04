الموجة الـ22.. إزالة 227 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك ضمن المرحلة الثانية للموجة التي بدأت 24 فبراير للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 227 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف خلال الثلاثة أيام الماضية.

وتشمل الازالات 93 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمركزى المنيا وبنى مزار، و122 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، و12 حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بمراكز (مطاى - المنيا - بنى مزار - سمالوط - أبو قرقاص).

وتمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.