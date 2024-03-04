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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أصغر من بعض.. أصالة وأحلام تخطفان الأنظار بإطلالات لافتة

أصالة وأحلام
أصالة وأحلام

نشرت الفنانة أصالة صورا جديدة تجمعها مع الفنانة أحلام من أبو ظبي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وتألقت أصالة بإطلالة لافتة، مرتدية فستانا طويلا باللون الروز الهادئ، بتصميم الشراشيب، مع وضع الحزام المطرز في منطقة الخصر.

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كما خطفت أحلام الأنظار مرتدية فستان باللون الأبيض مطرزا بالكامل.

 

ومن الناحية الجمالية، وضعت أحلام المكياج الصارخ فاختارت اللون الكشمير في الشفاه مع رسم العين بطريقة الاسموكي بالكحل والايلانير الأسود، ووضعت الايشادو باللون الرمادي اللامع.

 

أما أصالة، فمالت إلى المكياج الناعم فاختارت اللون الكشمير الفاتح في الشفاه ليتناسب مع لون الفستان، مع إبراز العين بإيشادو بسيط.

وعلق رواد السوشيال ميديا على صورة أصالة وأحلام، «انتم لسه في عز الشباب انتم أصغر من بعض».

أحلام وأصالة 
أصالة احلام أصالة وأحلام الفنانة احلام الفنانة اصالة

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