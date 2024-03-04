غدا.. مكتبة الإسكندرية تنظم المسابقة العشرين لتكريم مركز دراسات الخطوط

ذكرت مكتبة الإسكندرية أنه سيتم تنظيم المسابقة العشرين لتكريم مركز دراسات الخطوط، وذلك بمدرسة محمد إبراهيم للخط العربي غدًا "الثلاثاء" بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.



وأوضحت المكتبة، في بيان لها اليوم، أن المسابقة يتم تنظيمها تحت رعاية مدير المكتبة الدكتور أحمد زايد، ويشارك فيها مجموعة من كبار الخطاطين وأعضاء الجمعية المصرية للخط العربي ونقابة الخطاطين، وممثلي وزارة الثقافة ومحكمين مصريين بمسابقات الخط العربي العالمية.



وقررت مدرسة محمد إبراهيم أن تحمل المسابقة لعام (2023 - 2024) اسم "مركز دراسات الخطوط" تكريمًا للدور الأكاديمي والثقافي والفني الذي قام به المركز منذ تأسيسه عام 2003 في خدمة قضايا الخط العربي.

وتعد مدرسة محمد إبراهيم واحدة من المدارس المعبرة عن المدرسة المصرية للخط العربي بالعصر الحديث، والتي تم تأسيسها عام 1936 في عصر الملك فؤاد الأول، والمسابقة هي نوع من النشاط التعليمي والفني الذي يسعى لتنشيط الابتكار وإبراز جماليات الخط العربي بين الطلاب والخريجين وبين فناني الخط العربي في الثغر.

يذكر أنه قد شارك في المسابقة ما يزيد على 120 طالبًا وفنانًا بالخط العربي في مجالات التصميم الخطي، في الخط الثلث والديواني والنسخ والزخرفة العربية واللوحة الجامعة وتصميم صفحة المصحف الشريف.