عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غدا.. مكتبة الإسكندرية تنظم المسابقة العشرين لتكريم مركز دراسات الخطوط

صدى البلد

ذكرت مكتبة الإسكندرية أنه سيتم تنظيم المسابقة العشرين لتكريم مركز دراسات الخطوط، وذلك بمدرسة محمد إبراهيم للخط العربي غدًا "الثلاثاء" بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.


وأوضحت المكتبة، في بيان لها اليوم، أن المسابقة يتم تنظيمها تحت رعاية مدير المكتبة الدكتور أحمد زايد، ويشارك فيها مجموعة من كبار الخطاطين وأعضاء الجمعية المصرية للخط العربي ونقابة الخطاطين، وممثلي وزارة الثقافة ومحكمين مصريين بمسابقات الخط العربي العالمية.


وقررت مدرسة محمد إبراهيم أن تحمل المسابقة لعام (2023 - 2024) اسم "مركز دراسات الخطوط" تكريمًا للدور الأكاديمي والثقافي والفني الذي قام به المركز منذ تأسيسه عام 2003 في خدمة قضايا الخط العربي. 

وتعد مدرسة محمد إبراهيم واحدة من المدارس المعبرة عن المدرسة المصرية للخط العربي بالعصر الحديث، والتي تم تأسيسها عام 1936 في عصر الملك فؤاد الأول، والمسابقة هي نوع من النشاط التعليمي والفني الذي يسعى لتنشيط الابتكار وإبراز جماليات الخط العربي بين الطلاب والخريجين وبين فناني الخط العربي في الثغر.

يذكر أنه قد شارك في المسابقة ما يزيد على 120 طالبًا وفنانًا بالخط العربي في مجالات التصميم الخطي، في الخط الثلث والديواني والنسخ والزخرفة العربية واللوحة الجامعة وتصميم صفحة المصحف الشريف. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

بعد توجيهات الرئيس| برلماني: انتهاء أزمة السلع الغذائية رسالة طمأنة للشارع المصري

انفراد.. شاهد| قيادات مكتب الإرشاد داخل قفص الاتهام بمحكمة جنايات الإرهاب

على طريقة إمام عاشور.. كوبري جديد لضم موهبة الكرة المصرية للأهلي

ترشيحاتنا

CNN تكشف أوامر نتنياهو إلى السفير الإسرائيلي لدى واشنطن بشأن زيارة جانتس

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

ما المقصود باليسر ورفع الحرج في أحكام الشريعة؟ علي جمعة يوضح

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوي لأطنان المساعدات الإنسانية لـ غزة

مفاجأة.. غياب 10 لاعبين عن الزمالك أمام الأهلي بنهائي كأس مصر

أنهى حياة ضحية الشهامة | المشدد 15 سنة لـ قهوجي بولاق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأت من مصر .. حكاية أول صورة صحفية في التاريخ

فستان لافت.. مي عمر تجذب الأنظار من الرياض

لسه صغيرين على الفيلر.. صور بوسي قبل وبعد عمليات التجميل

بفتحة طويلة.. ياسمين الخطيب بفستان جرئ تثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

"متفقناش على دي"|خناقة على بدلة الفرح بين عروسين تثير جدل السوشيال ميديا

أرقام خيالية.. خبير يكشف رواتب "متذوقي القهوة" وتكلفة التأمين على "لسانهم"| فيديو

شاعر عربي شهير يُهدي سائقه 10آلاف ريال والسر في اسم زوجته.. شاهد

المحاربين القدماء تعقد مؤتمراً صحفياً بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ