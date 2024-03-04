محافظ الدقهلية يستقبل نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأجانب والتصديقات وخدمة المواطنين

استقبل الدكور أيمن مختار محافظ الدقهليةالسفير حاتم الألفي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الاجانب والتصديقات وخدمة المواطنين بوزارة الخارجية و النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والوفد المرافق لهم في إطار زيارتهم للمحافظة لافتتاح مكتب التصديقات والخدمات القنصليه بالمنصوره.



حيث افتتح " محافظ الدقهليه " ومرافقوه مكتب التصديقات والخدمات القنصليه بالمنصوره لرفع المعاناه عن المواطنين والتيسير عليهم في انهاء معاملتهم القنصلية.



ووجه " مختار " الشكر والتقدير للسفير سامح شكري وزير الخارجيه لدعمه الكامل لمحافظة الدقهلية وافتتاح مكتب جديد للتصديقات والخدمات القنصليه بالمنصوره لخدمة ابناء الدقهليه داخل وخارج مصر ورفع المعاناة عنهم .

وثمن " المحافظ " دور لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لتعاونهم الكامل لافتتاح مكتب تصديقات المنصوره من خلال التنسيق مع وزير الخارجية نظرا لوجود اعداد كبيرة من ابناء الدقهليه خارج مصر في مختلف دول العالم وهو ما شكل عبئ وضغط كبير علي مكتب التصديقات القديم بطلخا ولم يعد يستوعب الاعداد الكبيره من المواطنين .

وقال " مختار " قمنا باختيار افضل المواقع داخل مدينة المنصوره لافتتاح مكتب جديد للتصديقات داخل حديقة شجرة الدر بالمشايه علي النيل لخدمة ابناء الدقهلية ، نظرا لما يتمتع به هذا الموقع من مميزات جغرافيه وسط المدينه وقربه من جميع وسائل المواصلات.

كما قال " المحافظ " اليوم هو يوم عرس وتاريخي لمحافظة الدقهلية لإنهاء أزمة تصديقات الخارجيه بالدقهليه ورفع المعاناه عن أبنائها بعد عناء كبير لانهاء خدماتهم من مكاتب التصديقات والخدمات القنصليه.

ومن جانبه قال "نائب مساعد وزير الخارجية" انقل خالص تحيات وتهنئة السفير سامح شكري وزير الخارجيه الي شعب الدقهلية بمناسبة افتتاح مكتب التصديقات والخدمات القنصليه الجديد بالمنصوره .

ووجه السفير " حاتم الألفي " خالص الشكر والتقدير للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية علي جهوده المبذوله وتعاونه مع وزارة الخارجيه لافتتاح مكتب التصديقات والخدمات القنصليه الجديد بالمنصوره .

واشار " نائب مساعد الوزير " الي ان مكتب تصديقات المنصوره الجديد هو جوهرة وزارة الخارجيه في القاهره والمحافظات ونعمل علي التوسع في انشاء مكاتب جديده في جميع المحافظات علي غرار مكتب المنصوره الجديد .

ومن جهته قال " رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب " أن الدقهلية من المحافظات الكبيره والتي يمثل أبنائها نسبة كبيرة من الجالية المصرية بالخارج لذا نعمل علي توفير كافة الخدمات لهم .

كما قال النائب " كريم درويش " بفضل تعاون الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه وجهوده ما كنا لنفتتح هذا الصرح العظيم بمدينة المنصوره عروس النيل لتقديم كافة الخدمات القنصليه والتصديقات لابناء محافظة الدقهليه.



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