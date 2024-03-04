المصريين الأحرار ناعيا الأنبا بيسنتي: رجل العطاء ترك أثر في نفوس الجميع

نعى حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، رحيل الأسقف الجليل الأنبا بيسنتي اسقف حلوان والمعصرة بعد رحلة عطاء ومحبة خالصة سيظل اثرها في نفوس الجميع.

موذجا لخدمة المجتمع دون تفريق

وقال الحزب في بيان صحفي: عهدنا الفقيد محبا للوطن والكنيسة ونموذجا لخدمة المجتمع دون تفريق على مدار ٣٨ عاما في الأسقفية وراهب ناسك ودودا ومبادرا لخدمة الكافة، ولذا فإن تعازينا لكافة أبناءه وأحبائه.

ووجه الحزب خالص العزاء والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية فى رحيل الاسقف الجليل، سائلين الله أن يعوض شعب الايبارشية بخير خلف لخير سلف.

وأعرب الحزب رئيساً وقيادات وأعضاء عن خالص التعزية لكافة كهنة و قساوسة وراهبات ومكرسات وشعب حلوان والمعصرة وتوابعها، والتعزية موصولة إلي الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والمشرف على الايبارشية.

وكلف النائب الدكتور عصام خليل وفداً رفيع المستوي لحضور صلاة الجنازة بالإنابة عنه وحزب المصريين الأحرار، و تقديم واجب العزاء.