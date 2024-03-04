السودان.. فرار 231 ألف شخص لـ"الفولة" جراء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع

تسببت الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع في ولايتي جنوب وغرب كردفان، في فرار 231 ألف شخص إلى رئاسة ولاية غرب كردفان بمدينة الفولة.

وأوضح "راديو تماذج" نقلا عن أمين عام حكومة ولاية غرب كردفان صبري يوسف جبارة، أن عدد الفارين من مدينة الدلنج ولقاوة بجنوب كردفان وبابنوسة بغرب كردفان بلغ 231 ألف منهم 51 ألف من مدينة بابنوسة، موزعين على 38 مركز إيواء.

وأشارت مصادر إلى تعرض مدينة بابنوسة إلى دمار شامل بفعل القصف الجوي والمدفعي المستمر لما يزيد عن شهر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

يأتي ذلك بعد حوالي عام من الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وميليشيات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل الماضي، والتي تسببت في نزوح ولجوء ملايين السودانيين إلى دول الجوار ما تسبب في أزمة إنسانية، إلى جانب الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الدعم السريع ضد أهالي المناطق التي تسيطر عليها.