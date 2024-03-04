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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مطروح .. "المصريين الأحرار" ينظم ندوة عن صحة الطفل

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار بمطروح

نظمت أمانة التدريب والثقيف بحزب المصريين الأحرار بمطروح ندوة بعنوان «صحة الطفل» بهدف رفع الوعي الصحي للأطفال.

يأتي ذلك في إطار مبادرة صحتك ثروتك التي أطلقها النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، ومتابعة الدكتور هبة واصل الأمين العام ، ومباشرة سلطان ابو الشيخ الزعيري أمين الحزب بمطروح،  وعلي اللحامي أمين التنظيم.

 قام فريق التدريب والتثقيف بقيادة نورا رجب وميرفت امين ورابحه ابراهيم ونهي مجدي بتنظيم الندوة داخل الحزب والتي تضمنت الإجراءات العامة والطرق الصحيحة لغسيل الأيدي وتعليم الأطفال الوقاية من السعال وآداب العطس.

أكدت نورا رجب مسؤول التدريب والتثقيف، أن الهدف من الندوة رفع درجات الوعي لدي الطفل ومواجهة السلوكيات والعادات الخاطئة من خلال تغيير طريقة التعامل مع الاخرين بمنع تقبيل الاطفال عند السلام والترحيب وكذلك الاهتمام بالنظافة وغسيل الايدي واداب السعال والعطس 
وكذلك الاهتمام بالتغذية السليمة ومدى النفع العائد منها علي صحة الإنسان والطفل وقدرتها علي رفع مناعة الجسم .

وأكد الزعيري، أن حزب المصريين الأحرار يحرص كل الحرص على دعم وتنمية المجتمع وذلك تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي  من خلال مبادرات تدعم الاسر المصرية وفي مقدمتها صحة الطفل المصري وتغير ثقافته الصحية لخلق جيل يتمتع بصحة جيدة ووعي صحي.

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