لأول مرة في تاريخ دولة الاحتلال .. إمرأة تتولى قيادة قاعدة جوية فى إسرائيل

أصدر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الاثنين قرارا لأول مرة في تاريخ دولة الاحتلال بتعيين إمرأة قائدة لقاعدة جوية.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، بأن اللفتنانت كولونيل “جيميل” – التي لا يمكن التعرف عليها إلا من خلال رتبتها والأحرف الأولى باللغة العبرية – رشحت من قبل هاليفي لتكون القائدة التالية لقاعدة عوفدا الجوية، وسترقى إلى رتبة عقيد.

أوضحت الصحيفة العبرية أن جيميل جندت في سلاح الجو في عام 2003 كطيار لطائرة نقل وخدمت في عدة مناصب على مر السنوات الماضية، بما في ذلك قائدة السرب 122 وعملت مؤخرًا في عمليات سلاح الجو الإسرائيلي.