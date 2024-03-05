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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أغلى سيارة تقدمها BMW في مصر .. كم يبلغ سعرها ؟

BMW X7 موديل 2024
BMW X7 موديل 2024

تعتبر السيارة X7 هي النسخة الرياضية الأغلى سعرًا بين طرازات BMW، والتي يتم طرحها في مصرعبر فئة واحدة من التجهيزات، حيث تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV ذات الطابع الفاخر، حيث تضم باقة عالية الاداء من التجهيزات.

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ويقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية لأغلى سيارات BMW بالسوق المصري، بالإضافة إلى أبرز المواصفات الفنية والتجهيزات الخاصة بها.

 BMW X7 موديل 2024

يمكن للسيارة BMW X7 موديل 2024 الوصول من وضع السكون 0 لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 4.7 ثانية، حيث دعمت بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 4400 سي سي "تيربو"، بقوة 530 حصانا.

 BMW X7 موديل 2024

ويضخ محرك السيارة 750 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما يمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تقدر بـ 250 كيلومتر في الساعة، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار يعمل عبر تقنية الدفع الرباعي للعجلات، ومتوسط استهلاك للوقود بنسبة 12.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

 BMW X7 موديل 2024

وتحتوي السيارة BMW X7 موديل 2024 على تجهيزات تتضمن، خاصية رصد النقاط العمياء، وتحديد المسارات، مرايات جانبية كهربائية ضم، حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا 360، شاشة تعمل باللمس مع نظام صوتي ترفيهي عالي الاداء، مثبت سرعة، مقاعد كهربائية.

 BMW X7 موديل 2024

وتضم ايضا انذار، زر تشغيل وايقاف المحرك، إمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، مصابيح ضباب، اضاءة LED،  فتحة سقف زجاجية بانوراما، مكيف هواء أوتوماتيك ومتعدد المناطق، خاصية التدليك بالمقاعد، وسائد هوائية للحماية، باقة من انظمة المكابح وادوات مساعدة قائد المركبة.

 BMW X7 موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة الرياضية الأغلى سعرًا بين اصدارات BMW

وتقدم السيارة BMW X7 موديل 2024 عبر فئة واحدة من التجهيزات وهي M60I مع قيمة سعرية رسمية قدرها 9 ملايين و700 ألف جنيه.

 BMW X7 موديل 2024
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