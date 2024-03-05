يعاني بعض الأشخاص من مشكلة حرق الملابس عند الكي،وهذا يسبب لهم الكثير من الأزعاج والخسائر لبعض انواع الملابس التي تكون بالنسبة لهم مهمة ومميزة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك بتجنب خمسة عادات خاطئة يمكن أن تؤدي إلى حرق الملابس أثناء الكي، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

5 عادات خاطئة تسبب حرق الملابس عند الكي

ضبط درجة حرارة المكواة بشكل عالٍ: قد تقوم بضبط درجة حرارة المكواة على مستوى عالي جدًا دون أن تدرك ذلك. قد يؤدي ذلك إلى حرق الأقمشة الحساسة أو الرقيقة. يجب أن تتأكد من ضبط درجة حرارة المكواة وفقًا لتعليمات الرعاية الموجودة على الملابس.

استخدام الماء الساخن: قد يكون لديك عادة استخدام الماء الساخن أثناء الكي، وهذا قد يكون ضارًا لبعض الأقمشة الحساسة. يفضل استخدام الماء الفاتر أو الماء البارد لتجنب حرق الملابس.

عدم استخدام القماش المناسب للكي: قد تستخدم قماشًا غير مناسب لوضعه بين المكواة والملابس أثناء الكي. يفضل استخدام قماش قطني نظيف وجاف لحماية الأقمشة من الحرارة المباشرة.

ترك المكواة مفتوحة على الملابس لفترة طويلة: قد تنشغل بمهام أخرى أثناء الكي وتترك المكواة مفتوحة على الملابس لفترة طويلة. هذا يمكن أن يؤدي إلى حرق الملابس. يجب عليك أن تكون دائمًا حذرًا وتوقف عن الكي عندما تترك المكواة بدون استخدام.

تجاهل تعليمات الرعاية على الملابس: يحتوي كل قطعة ملابس على تعليمات رعاية خاصة بها. يجب أن تقرأ وتلتزم بتلك التعليمات عند الكي. فقد تشير تلك التعليمات إلى درجة الحرارة المناسبة وطريقة الكي المناسبة للحفاظ على الملابس بحالة جيدة.

من الجيد أن تكوني حذرة وتلتزمي بأفضل الممارسات عند الكي لتجنب حرق الملابس، يفضل أيضًا قراءة دليل المستخدم الخاص بالمكواة للحصول على معلومات ونصائح إضافية حول استخدامها بشكل صحيح وآمن.