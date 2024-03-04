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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تعليم الكبار: أطلقنا المبادرة الوطنية لتعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة 2024- 2030

رئيس هيئة تعليم الكبار
رئيس هيئة تعليم الكبار

التقى الدكتور عيد عبدالواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار قيادات الهيئة،والعاملين بها، بحضور  الدكتور/حجازي إدريس مستشار وزير التربية والتعليم لمحو الأمية و التعلم مدى الحياة،وفي بداية كلمته وجه الدكتور/عيد الشكر  الوزير  الدكتور/رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ على أختياره رئيسا للجهاز التنفيذي للهيئة.

وقدم التهنئة لجميع العاملين بالهيئة؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم،تم خلال الاجتماع مناقشة استراتيچية العمل خلال الفترة القادمة ، والتى تعتمد على هدفين رئيسيين هما تحسين الصورة الذهنية للهيئة وتحسين أحوال العاملين ماديا ومعنويا فى اطار القانون.

 

وأوضح  على ضرورة بناء شراكات من خلال العلاقات المحلية والدولية، وأردف  بأن نجعل شعارا خلال المرحلة القادمة نحن قادرون، فنحن قادرون على محو الأمية في مصر، والنزول بها الى المعدل العالمى 7%
قادرون على محو الأمية في القرى ونجوع مصر وأكد سيادته على إيقاف الممارسات السلبية التى تسىء للهيئة وليتحقق  ذلك يجب ان نضع نصب أعيننا أن محو الأمية قضية أمن قومي 
،وأكد سيادته أن تحسين الصورة الذهنية للهيئة عقيدة نؤمن بها، ومردود ذلك سيعود على جميع العاملين بالهيئة كل مانحتاج إليه أن نكون يدا واحدة و ضمير واعي قائم على الحقائق وليس الشعارات فالوعي هو أساس حل جميع المشكلات.
ونبدء لتحقق هدفنا بأن نطلق مبادرة لتكريم العناصر المميزة من العاملين بالهيئة قدمت ما يميزها فى مجالها.
وصرح سيادته بأنه سيكون هناك مسابقة للسادة العاملين لتقديم مقترحات لتطوير العمل قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وفي نهاية كلمته قدم  الشكر لجميع رؤساء الهيئة السابقين.

 

وصرح  الدكتور حجازى إدريس مستشار وزير التربية والتعليم للتعلم مدى الحياةبأنه متفائل خلال  هذه المرحلة  للخطى المنفذة فى مجال محو الأمية،والمبادرات التي تتخذ للوصول إلى الصفر الافتراضي فى محو الأمية.

 

وأضاف  بأن لابد من وجود الشراكات دولية للوصول لهذا الهدف، فمصر كانت من أول الدول تقدما فى مجال محو الأمية بين الدول العربية، وهذا ما نسعى إليه حاليا بأن تتصدر مصر مكانتها السابقة وهذا الهدف ينفذ بأيدى أبناء الهيئة وأفكارهم.

 

وأوضح  بأننا اطلقنا المبادرة الوطنية لتعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة 2024- 2030 تحت رعاية الوزير  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم،وأنه تم تنفيذ العديد من ورش العمل واللقاءات تحت مظلة المبادرة آملين تحقيق هدفنا من خلالكم وبقيادة الدكتور عيد عبدالواحد.

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