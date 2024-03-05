اختناق طفلة في حريق شقة أسرتها بسوهاج.. تفاصيل

أصيبت طفلة في بداية العقد الأول من العمر، بحالة اختناق؛ نتيجة حريق نشب في شقة أسرتها بالطابق الأرضي لمنزل مكون من 3 طوابق، بدائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده إصابة طفلة بحالة اختناق نتيجة حريق نشب بشقة بالطابق الأرضي دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین نشوب الحريق بشقة بالطابق الأرضي بمنزل مكون من ثلاثة طوابق ملك المدعو 'مختار ا.ا' 36 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، ونتج عن ذلك إصابة ابنته الطفلة 'ملك' 3 سنوات، وتقيم بذات الناحية، وتم نقلها إلى مستشفى جهينة المركزي، وتلقت الإسعافات الأولية اللازمة وغادرتها.

كما نتج عن ذلك احتراق بعض المنقولات المنزلية بالشقة، وأفاد مالك الشقة بمضمون ما سبق، واضاف بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، ونفي الشبهة الجنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.