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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف أثقل ثقب أسود في الفضاء.. لن تصدق كم وزنه؟

ثقب أسود
ثقب أسود

قام العلماء بتحديد أثقل ثقب أسود معروف باستخدام تلسكوب جيميني نورث، حيث اكتشفوا زوجًا من الثقوب السوداء فائقة الكتلة في مجرة إهليلجية تُدعى B2 0402+379. 

 

كم يبلغ وزن الثقب الأسود؟

يبلغ وزن هذا الزوج المذهل 28 مليار شمس، ويعتبر هذا الاكتشاف إنجازًا هائلًا في مجال علم الفلك.

ويعتبر وزن الثقب الأسود أحد العوامل المهمة التي تحد من اندماج الثقوب السوداء، حيث يمكن أن يظهر الاندماج عندما تتحد مجرتان ويتم دمج ثقبيهما الأسود معًا. 

وعلى الرغم من أن النظرية النظرية تشير إلى أن الثقوب السوداء الكبيرة جدًا تمتص المادة النجمية للمجرة، إلا أن هذا الاندماج لم يتم ملاحظته بعد.

وفي حال تمت ملاحظة اندماج الثقوب السوداء، ستحتاج المجرة إلى عدد كبير من النجوم لتبطئ مدار الثقبين وتسمح لهما بالاقتراب من بعضهما البعض. 

ومع امتصاص الثقوب الأسود لجميع الأشياء المحيطة بها، يصبح من الصعب على الثقبين الأسود التقاط المزيد من المادة والقيام بالاندماج.

يُعتبر زوج الثقوب الأسود في B2 0402+379 حاليًا مجموعة أحفورية، حيث يعمل العلماء حاليًا على دراسة كل ثقب أسود بشكل مستقل لفهم مزيد من التفاصيل حول هذه الظاهرة الفلكية الغامضة.

ثقب أسود الفضاء الشمس الثقب الأسود

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اكتشاف أثقل ثقب أسود في الفضاء.. لن تصدق كم وزنه؟

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