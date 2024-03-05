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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب الصين

زلزال يضرب الصين
زلزال يضرب الصين

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، محافظة تسادوي في مقاطعة تشينجهاي بشمال غربي الصين؛ صباح اليوم الثلاثاء.

ووفقا لوكالة "رويترز"، ذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات عند التقاء خط العرض 33.52 درجة شمالا وخط الطول 93.01 درجة شرقا.


ولم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا حتى الآن، فيما قالت السلطات المحلية إن السكان في محافظة تسادوي لم يشعروا بهزات أرضية قوية.

وكان زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر وقع في 19 ديسمبر الماضي، وتسبب في مصرع 86 شخصا.

وتعاني الصين عادة من الزلازل والهزات القوية، خصوصا المناطق الجبلية الواقعة غربي البلاد.

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