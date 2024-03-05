إعلان هام للأطباء من سفار السودان بالسعودية

أعلن المجلس الطبي السوداني إعادة الحصر والتقديم المبدئي والتسجيل لمراكز امتحان ممارسة المهنة للأطباء.

وبحسب السفارة السودانية بالسعودية؛ فقد أرجع المجلس الطبي السوداني ذلك لحدوث مشاكل تقنية وعدم إرفاق مستندات بالاستمارة السابقة.

ووفق بيان السفارة السودانية؛ فقد دعا المجلس الطبي الأطباء للإسراع بالتسجيل كما طلب من جميع الأطباء ضرورة مراعاة مايلي "تقع مسؤولية صحة البيانات بالاستمارة على مقدّم الطلب واختيار المركز المطلوب لأداء الامتحان، ولا توجد فرصة للتحويل.

وشدد المجلس علي ضرورة على إرفاق كل المستندات المطلوبة، ولا يمكن إرفاق مستندات بالبريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى.



وختمت السفارة بيانها :سيتم إغلاق باب التسجيل بتاريخ الأحد ١٠ مارس ٢٠٢٤.