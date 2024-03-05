تنبيه هام من الأوقاف لمقيمي الشعائر بشأن أذان المغرب والفجر في رمضان

نبهت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة والمؤذنين والعاملين بالمساجد مراعاة فروق التوقيت المرفقة لشهر رمضان المبارك، والواردة من هيئة المساحة المصرية عبر دار الإفتاء المصرية، والالتزام بها في الأذان في جميع الأوقات، مع تحري ذلك جيدًا في جميع الأوقات، والتحقق التام من موعد أذان المغرب وموعد أذان الفجر وفق فروق التوقيت المبينة بالجداول المرفقة.

من ناحية أخرى، تنطلق يوم الأحد المقبل وحتى الأربعاء 13 مارس، عملية توزيع 29 طنًّا من اللحوم بمناسبة استقبال شهر رمضان الكريم، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

وذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع لحوم صكوك الإطعام.

وذلك بمحافظات: القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، وشمال سيناء، والمنيا، والبحيرة، والفيوم ، وكفر الشيخ، والشرقية، والمنوفية، وبورسعيد، ودمياط، والإسماعيلية، ومطروح، وأسيوط، سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادي الجديد.