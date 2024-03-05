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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: سوء التغذية يتفاقم في شمال غزة

سوء التغذية في غزة
سوء التغذية في غزة

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم إن سوء التغذية في شمال غزة "متفاقم بشكل خاص".

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية: "الوضع متفاقم بشكل خاص في شمال غزة وسوء التغذية وصل غايته".

وتابع إن "هناك 1 من كل 6 أطفال دون سن الثانية يعانون من سوء التغذية الحاد في شمال غزة وكان هذا في يناير".

وأضاف بيبركورن: "لذلك من المرجح أن يكون الوضع أكبر اليوم".

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت، يوم الأحد، وفاة 15 طفلا نتيجة سوء التغذية والجفاف، خلال الأيام الماضية، في مستشفى كمال عدوان.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة "نخشى على حياة ستة أطفال يعانون من سوء التغذية والجفاف في العناية المركزة بمستشفى كمال عدوان نتيجة توقف المولد الكهربائي والأكسجين وضعف الإمكانيات الطبية".

وفي وقت سابق من السبت، حذّرت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" كاثرين راسل من أن واحداً من كل 6 أطفال تحت سن عامين في غزة يعاني من سوء التغذية الحاد.

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