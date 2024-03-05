فلكيا.. دولة عربية تحدد 12 مارس غرة رمضان

كشف باحث علم الفلك المغربي إبراهيم أخيام ، أن غرة شهر رمضان في المملكة هو 12 مارس فلكيا، مؤكدا أن رؤية هلال شهر رمضان المبارك بالمملكة المغربية - حسب معطيات الحساب الفلكي - ستكون ممتنعة ليلة 29 شعبان 1445هـجرية الموافق لـ10 مارس 2024 ميلادية.

وقال أخيام أن شهر شعبان سيكمل ثلاثين يوما؛ وذلك نظرا لنقصان جميع المعايير المطلوبة للحكم بإمكانية رؤية الهلال.

وأضاف الباحث المغربي : الاجتماع أو الاقتران سيكون يوم الأحد 10 مارس مع الساعة الـ9 و8 دقائق. أما بالنسبة لموقع النيرين، فالشمس ستكون قد حلت ببرج الحوت وقطعت منه 20 درجة، والأمر نفسه بالنسبة للقمر الذي سيكون بالبرج نفسه ويكون قد قطع منه °26 درجة.

وختم قائلا : ذاته على أنه انطلاقا مما سبق عرضه يتضح أن الرؤية ستكون ممتنعة لكون المعطيات المتوصل إليها لا تصل إلى الحد الأدنى المطلوب للحكم بإمكانية الرؤية؛ وعليه فإن فاتح شهر رمضان المبارك سيوافق 12 مارس 2024.