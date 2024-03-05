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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قائد الجيش الثانى الميدانى: مستعدون لتنفيذ كافة المهام التي توكل إلينا بكفاءة عالية

رئيس الأركان وقائد
رئيس الأركان وقائد الجيش الثاني الميداني

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة منظومة التدريب القتالى لأحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى التى تم تنفيذها وفقاً لأحدث النظم والأساليب ووسائل التدريب غير النمطية.

قائد الجيش الثانى الميدانى

وألقى اللواء أح محمد ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة أشار فيها إلى أن مقاتلوا الجيش الثانى الميدانى يجددون العهد على الدفاع عن أمن الوطن وإستقراره ، والإستمرار فى تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة عالية وتحت مختلف الظروف.

رئيس الأركان

وإستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض تقديمى تناول الإجراءات التى تم تنفيذها لتطوير منظومة التدريب القتالى بما يسهم فى الإرتقاء بالمستوى التدريبى للقوات فى مختلف التخصصات ورفع كفاءة الحالة الإدارية والمعيشية للفرد المقاتل ، كما قام بالمرور على ميادين ونقاط التدريب وناقش عدد من المقاتلين فى أساليب تنفيذهم لمهامهم وفقاً لتخصصاتهم المختلفة والتى عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راقٍ فى التدريب .

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للمقاتلين.

وأشاد رئيس الأركان بما شاهده من مستوى تدريب متطور وكفاءة قتالية عالية ، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بالحالة التدريبية لمقاتليها من خلال الإعتماد على أحدث برامج التدريب القتالى بما يضمن قدرتهم على تنفيذ كافة المهام التى يكلفون بها تحت مختلف الظروف .

أعقب ذلك قيام الفريق أسامة عسكر بالمرور على قيادة الجيش الثانى الميدانى للإطمئنان على الجاهزية القتالية لهيئة قيادة الجيش؛ حيث إستمع إلى عرض التقارير من مختلف المستويات والتى أظهرت مدى الإستعداد لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم.

كما قام رئيس الأركان بفرض عدد من المواقف والسيناريوهات الطارئة التى قامت هيئة قيادة الجيش بالتعامل معها بالأسلوب الأمثل مما يعكس مدى ما وصل إليه مقاتلوا الجيش الثانى الميدانى من جاهزية قتالية عالية والقدرة على إتخاذ القرار السليم لمواجهة كافة التغيرات الطارئة أثناء إدارة العمليات .

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.

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قائد الجيش الثانى الميدانى الجيش الثاني الميداني الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة رئيس الأركان

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