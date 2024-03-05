عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطأ فردي.. الدفاع الألمانية تكشف تفاصيل جديدة بشأن التسريب الصوتي للضباط

ألمانيا وروسيا
ألمانيا وروسيا

قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء، إن أحد الضباط المشاركين في المحادثة المسربة بشأن أوكرانيا التي اعترضتها روسيا قد اتصل عبر خط غير آمن ويجري النظر في اتخاذ تدابير تأديبية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال بيستوريوس إنه "من المحتمل ان تعترض روسيا على المحادثة المسربة من خلال مراقبة واسعة النطاق، وليس جاسوسا أو مراقبة مستهدفة".

وأكد الوزير الألماني أن تسريب التسجيل الصوتي للضباط الألمان بشأن أوكرانيا نجم عن "خطأ فردي".

وتابع قائلا إن: "التحقيقات في حادثة تسريب معلومات في الجيش أظهرت عدم اختراق نظام الاتصالات".

وأشار  بيستوريوس إلى أن التسريب تم من خلال "ويب إكس"، مضيفا أنه لم يكن هناك أي جاسوس روسي على منصة أثناء إجراء المحادثة المسربة.

وشدد وزير الدفاع الألماني على ضرورة تطوير أنظمة للاتصالات الأمنية في البلاد؛ متعهدا باتخاذ الإجراءات الضرورية تقنيا وتنظيميا لضمان عدم تكرار حوادث تسريب معلومات مرة أخرى.

ونشرت وسائل إعلام روسية يوم الجمعة تسجيلا مدته 38 دقيقة لمكالمة سُمع فيها ضباط ألمان يتحدثون عن أسلحة لأوكرانيا وضربة قد تشنها كييف على جسر في شبه جزيرة القرم مما دفع المسؤولين الروس إلى المطالبة بتوضيح.

وقال الكرملين، أمس الاثنين، إن محتوى المحادثة المسربة بين المسؤولين الألمان، حيث ناقشوا هجوم محتمل على شبه جزيرة القرم، أثبت أن الدول الغربية تشارك في الصراع في أوكرانيا.

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "يشير التسجيل نفسه إلى أن الجيش الألماني يناقش بشكل موضوعي وعلى وجه التحديد خططا لضرب الأراضي الروسية".

وقال إن المحادثات "تسلط الضوء مرة أخرى على المشاركة المباشرة للغرب الجماعي في الصراع في أوكرانيا".

وجاءت تصريحات بيسكوف عندما تم استدعاء السفير الألماني لدى روسيا إلى وزارة الخارجية في موسكو.

التسجيل الصوتي للضباط الألمان التسجيل الصوتي الدفاع الألمانية المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أوكرانيا بيسكوف تسريب معلومات تسريب التسجيل الصوتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

مرتضى منصور في تصريحات لـ صدى البلد: كهربا دفع 70 مليون

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

تعطيل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر

500 ألف جنيه من تجار الذهب .. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

موضوعات متعلقة

في ذكرى مولده.. جهود شيخ الأزهر المحلية والعالمية ودوره في دعم الطفل والمرأة

الشكاوى الحكومية تتعامل مع 130 ألف طلب واستغاثة خلال شهر

منظومة الشكاوى الحكومية: 130 ألف شكوى خلال ديسمبر.. إصدار 2156 كارت تكافل وكرامة

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

حصاد الأزهر 2023.. دعم راسخ وعقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

العمل: اعتماد 426 ألف عقد بالخارج وتحصيل 314 مليون جنيه كمستحقات من 9 دول

تحصيل 314 مليون جنيه مستحقات بـ9 دول.. العمل ترصد جهودها خلال 2023| إنفوجراف

ترشيحاتنا

رئيس وزراء أرمينيا: هناك تطور ديناميكي فى مجال السياحة بيننا وبين مصر

السيسي: العلاقات بين مصر وأرمينيا تاريخية.. وهدفنا تعزيز التعاون المشترك

السيسي يؤكد دعم مصر للمبادرات الأرمينية لتحقيق السلام والاستقرار في جنوب القوقاز

تقديرا للعلاقات الراسخة.. رئيس الإمارات وأمير الكويت يتبادلان الأوسمة والقلادات

تعددت البلاغات.. مريض نفسي يروع السيدات بقرية توشكى بأسوان

جامعة عين شمس تنظم معرضا للمنتجات المصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنظم زيارة لقادة سابقين وأسرهم لـ المظلات والصاعقة

مزمن وليس له علاج.. مرض داليا مصطفى وأسباب إصابتها| تفاصيل

رئيس الأركان يتفقد منظومة التدريب القتالى داخل أحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى

قبل الجواز.. صور جمعت جورجينا بـ رونالدو أثارت الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

عطل مفاجئ يضرب شبكة فودافون.. ما الحل للتعامل معه ؟!

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ