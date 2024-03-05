سلمى أبو ضيف تنشر صورا من كواليس مسلسلها "أعلى نسبة مشاهدة"

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورا من كواليس مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024 .

وظهرت سلمى أبو ضيف في صور الكواليس بدون مكياج في وجهها، وكذلك في البرومو الرسمي للعمل، وتقدم سلمى دور بنت شعبية تدخل عالم التيك التوك والبلوجرز لتخرج من الفقر.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة يعرض في رمضان 2024 علي قناة mbc مصر ومنصة شاهد، ويعد أول بطولة مطلقة لـ سلمى أبو ضيف في الدراما التليفزيونية، وهو من بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل

ويعد أحدث أعمال سلمى أبو ضيف هو مسلسل بين السطور، وحقق العمل نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من بطولة صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، محمد علاء جاميكا، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج تامر فرج.