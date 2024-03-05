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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

رئيس النيابة الإدارية يفتتح منظومة التحول الرقمي

صدى البلد

قام المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم بافتتاح منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملةبمجمع النيابات الإدارية بالمنصورة، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وبحضور  المستشار جعفر عبد الرحمن - مدير وحدة التحول الرقمي، وعلى الجانب الآخر مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بالمنصورة يتقدمهم  المستشار غنيم عبد العزيز - مدير المكتب الفني بالمنصورة، و المستشار جمال عثمان - مدير فرع الدعوى التأديبيةبالمنصورة، ومديري النيابات الإدارية بالمنصورة ودكرنس وأعضائها.

وشملت منظومة التحول الرقمي لمجمع النيابات الإدارية بالمنصورة:  المكتب الفني بالمنصورة، وفرع الدعوىالتأديبية بالمنصورة، ونيابات المنصورة القسم الأول، والمنصورة القسم الثاني، والمنصورة القسم الثالث،والمنصورة القسم الرابع، والمنصورة القسم الخامس، بالإضافة إلى النيابة الإدارية "بدكرنس". 

وخلال كلمته التي وجهها  المستشار/ حافظ عباس - رئيس الهيئة، للحضور عبر تقنية “الفيديو كونفرنس"، أعرب عن سعادته لاستمرار استكمال منظومة التحول الرقمي في جميع محافظات مصر،   والذي يأتي ضمن خطة الدولة القومية للتحول الرقمي، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشدَدَ على ضرورة بذل الأعضاء أقصى درجات الجهد والعطاء والإخلاص في العمل؛ لتحقيق رسالة النيابة الإدارية فيمكافحة الفساد المالي والإداري وترسيخ دعائم دولة القانون.

وتنضم نيابات مدينة المنصورة ونيابة "دكرنس"  إلى عددٍ من نيابات محافظتي القاهرة والجيزة، ونياباتمحافظة الإسكندرية، ومحافظات بورسعيد، وشمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، والبحر الأحمر، والأقصروأسوان ، ونيابات مدينة بنها، والتي تم تفعيل منظومة التحول الرقمي فيها، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية، وفي ضوء الرؤية التي تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات،والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وصولًا للعدالة الناجزة كهدفٍ أساسيٍ لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورُؤية مصر ٢٠٣٠.

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