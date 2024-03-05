مصر وكوريا تناقشان سبل تعزيز التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية

التقى سفير جمهورية كوريا لدى مصر، كيم يونجهيون، بالدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب يوم 5 مارس لبحث سبل توسيع التعاون الثنائي في مجال تنمية الموارد البشرية.



وقال السفير كيم إنه تحت قيادة الدكتورة رشا راغب، أصبحت الأكاديمية الوطنية للتدريب معهدًا تعليميًا وتدريبيًا مرموقًا في مصر لتخريج قادة المستقبل المصريين في القطاع العام. كما أعرب السفير كيم عن سعادته لأن التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وكوريا كان نشطًا من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمؤسسات الكورية ذات الصلة بهدف تعزيز التعاون الثنائي في بناء قدرات الموارد البشرية.



وقال السفير كيم إن الحكومة الكورية ملتزمة بمساعدة مصر في تدريب المسؤولين الحكوميين المختصين من خلال برامج مختلفة بما في ذلك برامج تدريب كويكا التي استفاد منها أكثر من 1900 مسؤول حكومي مصري.



وأعربت الدكتورة رشا عن تقديرها لدعم الحكومة الكورية لجهود الأكاديمية في بناء القدرات البشرية وقدمت برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب المختلفة لتطوير الموارد البشرية وتعزيز القدرات القيادية، خاصة للشباب والنساء.



كما تبادل السفير كيم والدكتورة رشا وجهات النظر حول التعاون الثنائي في إنشاء معهد متقدم للعلوم والتكنولوجيا في مصر، واتفقا على بذل جهود مشتركة متواصلة لتحقيق نتائج مثمرة في المستقبل القريب.