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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يدعو عمدة برلين لزيارة مصر ..صور

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار مع عمدة برلين

استقبل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عمدة برلين، الذي حرص على زيارة الجناح المصري المُشارك في بورصة برلين السياحية ITB" International Tourism Bourse والتي تستمر فعالياتها حتى 7 مارس الجاري بالعاصمة الألمانية برلين.

ومن جانبه، أشاد  عمدة برلين بالجناح المصري المُشارك وتصميمه المتميز.

ورحب الوزير، به، مؤكداً على أهمية السوق الألماني بالنسبة لمصر حيث يعتبر من الأسواق السياحية المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر، ولا سيما في ظل مكانة المقصد السياحي المصري بالنسبة للسائحين الألمان.

وحرص أحمد عيسى على تقديم الدعوة لعمدة برلين لزيارة مصر في أقرب فرصة للاستمتاع بتجربة سياحية متميزة بها وخاصة لما تتمتع به من منتجات ومقومات سياحية وأثرية متنوعة لا مثيل لها حول العالم.

جدير بالذكر أنه شارك في افتتاح الجناح المصري اليوم كل من السفير خالد جلال سفير مصر في برلين، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، ومحمد فرج المُلحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

وتُشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في هذه البورصة، بجناح هذا العام مساحته 1178 م2، يضم 96 عارض يمثلون 51 منشأة فندقية، و 41 شركة سياحية، و4 شركات طيران.

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وزير السياحة والاثار عمدة برلين International Tourism Tourism ITB أحمد عيسى وزير السياحة والأثار احمد عيسي الأسواق السياحية

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