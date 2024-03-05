عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل المتهم بإنهاء حياةصغيرة في السلام

صدى البلد

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة المتهم بقتل الطف.لة مكة بعد احتجازها وتعذيبها والتعدي عليها حتى الموت، بمنطقة السلام بالقاهرة لجلسة الأسبوع الأول من شهر أبريل .

قرار عاجل بشأن المتهمين بقـ.تل الخواجة حسني الجواهرجي

انفراد.. ننشر حيثيات الحكم على المتهمين بسرقة ميرهان حسين

البداية

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام أول، القبض على زوج شقيقة والد الطفلة مكة، بتهمة الضرب حتى الموت للطفلة، بعد إخطار من المستشفى، يفيد بوصول جثة هامدة لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين تعدي زوج عمتها عليها بالضرب حتى الموت، وتم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

مرتضى منصور في تصريحات لـ صدى البلد: كهربا دفع 70 مليون

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

بمقدم 28 ألف جنيه| الإسكان تطرح شقق 3 غرف وصالة بالتقسيط على 30 سنة.. متاحة في 14 مدينة

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

موضوعات متعلقة

بدء محاكمة جمال اللبان و5 آخرين بتهمة سرقة أموال مجلس الدولة

قرار عاجل بشأن المتهمين بقـ.تل الخواجة حسني الجواهرجي

الضرب حتى الموت| تفاصيل إنهاء حياة الصغيرة مكة بمنطقة السلام

اليوم.. النطق بالحكم على قاتـ ل الطفلة مكة في القاهرة

انفراد.. ننشر حيثيات الحكم على المتهمين بسرقة ميرهان حسين

كان عايز ينام معانا.. مفاجأة مثيرة في أقوال منة بتحقيقات جريمة اللواء اليمني..خاص

شغلوا الموسيقى وخلصوا عليه.. نص تحريات مقتل المسئول العسكري اليمني ببولاق الدكرور

يارب.. ماذا فعل المتهمون بإنهاء حياة المسئول العسكرى اليمني أمام المحكمة؟.. فيديو

ترشيحاتنا

خالف التوقعات.. مفاجاة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

لوموند: الاحتلال يدمر غزة كما فعلت القنبلة الذرية باليابان

صاروخ من لبنان يضرب كريات شمونة.. وشرطة اسرائيل تعلن عن أضرار |فيديو

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

وزير البترول: صادرات مصر من الغاز تجاوزت 2.5 مليار دولار نهاية 2023

مجلس الوزراء السعودي يطالب بموقف دولي حازم ضد الاحتلال الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة| انخفاض أسعار السجائر بالسوق الموازية.. والشركة تتخذ إجراءً جديدا

جورجينا بملابس جريئة في أول ظهور بعد أنباء زواجها رونالدو.. شاهد

رسميا .. رامز جلال يكشف عن اسم برنامجه الجديد رمضان 2024

تشبه العروس .. مي عمر تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة.. شاهد

فيديو

ليس من البشر.. مدينة أمريكية تتعرض لغزوٍ عنيف| شاهد

تغير مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟!

ارتفاع أم انخفاض .. ماذا يحدث لأسعار الذهب؟.. فيديو

عطل مفاجئ يضرب شبكة فودافون.. ما الحل للتعامل معه | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ