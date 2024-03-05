الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد المعتقلين لدى إسرائيل بالضفة لأكثر من 7422

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل بـالضفة الغربية إلى أكثر من 7422 منذ 7 أكتوبر، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، كشف مسئول كبير بحركة المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن محادثات وقف إطلاق النار في غزة انتهت دون إحداث أي انفراجة.

وقال القيادي في حركة حماس، باسم نعيم، في تصريح خاص لوكالة "رويترز": "انهارت محادثات وقف إطلاق النار بين حماس والوسطاء اليوم، الثلاثاء، في القاهرة دون أي انفراجة، مع بقاء أيام معدودة لوقف القتال في الوقت المناسب لبدء شهر رمضان".

وأضاف: "حماس قدمت اقتراحها لاتفاق وقف إطلاق النار إلى الوسطاء خلال يومين من المحادثات، وتنتظر الآن ردا من الإسرائيليين، الذين لم يشاركوا في هذه الجولة".