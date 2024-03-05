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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع إجراءات رفع جرار قطار نفيشة بعد خروجه عن المسار

الحادث
الحادث


تابع اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية إجراءات رفع اجراءات رفع جرار قطار نفيشة بعد خروجه عن المسار، اليوم الثلاثاء.

دون إصابات.. خروج جرار قطار عن القضبان في الإسماعيلية| صور


وأكدت مصادر رسمية، أنه جارى متابعة مباشرة لسيادة المحافظ من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لأعمال رفع ونقل جرار القطار  قرية نفيشة.

 

وكانت محافظة الإسماعيلية، قد شهدت، صباح اليوم، خروج جرار قطار عن القضبان.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة للموقع، خروج جرار قطار عن القضبان  من ناحية قرية نفيشة القبلية (ناحية قسم الضواحي) دون الإنقلاب، مؤكدة  عدم وجود خسائر بشرية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية  بوصول  ستة سيارات إسعاف الي مكان وقوع الحادث.

وأضافت المصادر، أن  القطار يحمل رقم 3993 متجه من السويس إلي الاسماعيليه.
واتخذت الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء برئاسة اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الإجراءات الاحترازية كافة، وفقا لتوجيهات اللواء شريق بشارة محافظ الإسماعيلية.

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