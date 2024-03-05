مع انقطاع التيار الكهربي.. 3 حلول ذكية وفعالة لحماية الأجهزة المنزلية

الكهرباء هي المصدر الأساسي الذي نعتمد عليه سواء في المنزل، المدرسة أو أماكن العمل باعتبارها المحرك الرئيسي لمختلف الأنشطة التي نقوم بها في كافة أشكال حياتنا اليومية.. ومع استمرار خطة تخفيف الأحمال بشكل يومي، بات هناك اهتمام متزايد بتوفير مصدر للطاقة للتعامل مع تلك الانقطاعات وضمان سير العمل والأنشطة اليومية بشكل ملائم، وحماية الأجهزة المنزلية سواء الثقيلة مثل الثلاجات والغسالات، أو البسيطة كالهواتف والتلفزيون خوفا من تعرضها للتلف نتيجة عودة التردد الكهربائي المفاجئ وعدم استقراره.

ومع التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم حاليا أصبح وجود حلولا للحفاظ على الأجهزة الكهربائية وضمان سلامة مستخدميها أمرا متاحا وفي متناول الجميع، تلجأ إليه كثير من الأسر خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الأجهزة المنزلية وصعوبة تعويضها، حيث يكمن سبب تعرض الأجهزة المنزلية للتلف عند عودة التيار الكهربائي المفاجئ سواء بجهد منخفض لدرجة تتسبب في تلف محرك الأجهزة الكهربائية الثقيلة، بسبب مكافحة المحرك لبدء التشغيل دون وجود طاقة أو جهد كهربائي كافي أو جهد مرتفع مما يؤدي إلى تلف الأجهزة والمعدات البسيطة وأخيرا الحرارة الشديدة مع انقطاع الكهرباء وعودته تؤدي لارتفاع حرارة أسلاك الأجهزة، وقد يتسبب في انفجار أو تدمير للأجهزة.

وتضع الشركات العالمية الابتكار على رأس أولوياتها لتطوير منتجاتها لتلبية احتياجات عملائها المتغيرة والحفاظ على تطلعاتهم، لذلك قامت شركة شنايدر إلكتريك الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، بتطوير عدد من الحلول التكنولوجية لتمكين الجميع سواء الأسر داخل المنازل أو أصحاب الأعمال في منشآتهم من تحقيق أقصى استفادة من الطاقة والموارد المتاحة والكفاءة وتقليل التكاليف من خلال ثلاثة منتجات مختلفة تعمل على تنظيم الجهد الكهربائي لضمان سلامة الأجهزة المنزلية وتجنب التلف الناتج عن انقطاع وعودة التيار، وتتضمن هذه المنتجات.

UPS للجهد العالي

أنظمة منع انقطاع التيار (UPS) والتي تعمل على تزويد الأجهزة الكهربائية بالطاقة من خلال بطارية مدمجة بمثابة الباور بنك للأجهزة مثل الكمبيوتر، الراوتر، التلفزيون، أو اللابتوب، عند انقطاع التيار الكهربائي، وتتوفر هذه المنتجات بأحمال مختلفة تبدأ من نصف كيلو وفقا للأحمال ومساحة المكان وعدد الأشخاص الموجودين به بما يتناسب مع متطلبات والقدرات المادية لكل شخص أو مكان عمل.

مقومات الجهد المنخفض stabilizers

مقومات الجهد المنخفض (stabilizers) تعمل على استقرار الجهد الكهربائي، مما يحمي الأجهزة الكهربائية الثقيلة مثل الثلاجات وغيرها من الانقطاعات المفاجئة في التيار أو انخفاضه، حيث تعمل على ثبات الجهد ليوفر عليك عناء إزالة القابس باستمرار من الأجهزة عند انقطاع التيار الكهربائي وإعادة توصيله عند رجوع التيار مع الحفاظ على شدة التيار وتنظيمه.

قواطع الدوائر الكهربائية للحرارة الشديدة

قواطع الدوائر الكهربائية (circuit breakers) والتي تقوم بحماية الأجهزة الكهربائية من التيارات الزائدة، بالإضافة إلى قدرتها علي استشعار أي حركة كهرباء غير منتظمة عن طريق lamp indicator والذي يقوم بإرسال إشعار بلون أحمر لينبه المستخدم بوجود مشكلة مما يمنع حدوث الحرائق الناتجة عن الارتفاع الكبير في درجة حرارة أسلاك الأجهزة المنزلية.

وتعد منتجات شنايدر إلكتريك مثالاً على الالتزام بالابتكار، حيث تقدم هذه المنتجات مجموعة من المزايا التي تجعلها الخيار الأمثل لحماية الأجهزة الكهربائية وضمان استمرارية عملها، بما في ذلك، الكفاءة العالية التي تساعد على تقليل استهلاك الطاقة، والموثوقية حيث تم تصميم المنتجات لتحمل أقصى درجات الإجهاد، مما يضمن استدامة عملها في ظروف صعبة، وسهولة الاستخدام لمنح أصحابها مرونة كبيرة في التحكم بها بجانب سعرها التنافسي الذي لا يرهق ميزانية الأسرة.