عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتخابات الأطباء البيطريين.. 13 مرشحا يتنافسون على مقعد النقيب العام غدا

البيطريين _ أرشيفية
البيطريين _ أرشيفية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين برئاسة الدكتور ناجي سلام - رئيس اللجنة إجراء الانتخابات على مقعد النقيب العام ومجالس النقابات الفرعية ما عدا نقابات (القاهرة - الجيزة - قنا)، غدا الأربعاء الموافق 6 مارس من الساعة العاشرة  صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً على مستوى الجمهورية تحت إشراف قضائي كامل.

 

وأوضح سلام أن الانتخابات تجري على المقاعد الآتية:
أولا: مجلس النقابة العامة:

  • مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين ويكون ممن مضى على قيده بالجدول العام أكثر من 15 عاما ويتنافس عليه 13 مرشحاً.
  • ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية ممن مر على قيدهم أكثر من 15 عاما.
  • ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية ممن مضى على قيدهم أقل من 15 عاما.
  • مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة القاهرة والجيزة ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكـون من محافظة الجيزة.
  • مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة وسط الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماًعلى ألا يكـون من محافظة الغربيـة.
  • مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة غرب الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة البحيرة.
  • مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة شرق الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاما.
  • مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة شمال الوجه القبلي ممن مضى على قيده أكثر من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة بنى سويف.
  • مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة جنوب الوجه القبلي ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة أسيوط.

ثانيا : مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات ما عدا ( القاهرة - الجيزة - قنا) وذلك على النحو التالي:-

  • رئيس النقابة الفرعية على أن يكون ممن مضى على قيده أكثر من 15 عاماً
  • عضوان ممن مضى على قيدهما أكثر من 15 عاماً.
  • عضوان ممن مضى على قيدهما أقل من 15 عاماً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

عطل كبير يضرب فيسبوك وإنستجرام في مصر والعالم

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

بمقدم 28 ألف جنيه| الإسكان تطرح شقق 3 غرف وصالة بالتقسيط على 30 سنة.. متاحة في 14 مدينة

ترشيحاتنا

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

شاهد عيان يكشف تفاصيل استهداف قوات الاحتلال الأهالي أثناء انتظار المساعدات

قدم الآن.. الوظائف الخالية بشركات وزارة الكهرباء

ليس في مصر فقط.. توقف عمل فيسبوك وماسنجر وإنستجرام

تعرف على ثواب تكرار إلقاء السلام

رئيس وزراء المجر: هيمنة الغرب انتهت .. ونظام عالمي جديد يتشكل الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة سلامة تثير الجدل بملابس لافتة| شاهد

مسلسلات رمضان 2024| صور من كواليس مسلسل "حق عرب"

إطلالة تكشف عن مرض داليا مصطفى| شاهد

وزير الدفاع يلتقي مستشار الأمن الوطني البحريني لبحث تعزيز التعاون العسكري

فيديو

وزير الدفاع يلتقي مستشار الأمن الوطني البحريني لبحث تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكيني لبحث التعاون العسكري المشترك

ليس من البشر.. مدينة أمريكية تتعرض لغزوٍ عنيف| شاهد

تغير مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ