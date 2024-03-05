انتخابات الأطباء البيطريين.. 13 مرشحا يتنافسون على مقعد النقيب العام غدا

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين برئاسة الدكتور ناجي سلام - رئيس اللجنة إجراء الانتخابات على مقعد النقيب العام ومجالس النقابات الفرعية ما عدا نقابات (القاهرة - الجيزة - قنا)، غدا الأربعاء الموافق 6 مارس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً على مستوى الجمهورية تحت إشراف قضائي كامل.
وأوضح سلام أن الانتخابات تجري على المقاعد الآتية:
أولا: مجلس النقابة العامة:
- مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين ويكون ممن مضى على قيده بالجدول العام أكثر من 15 عاما ويتنافس عليه 13 مرشحاً.
- ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية ممن مر على قيدهم أكثر من 15 عاما.
- ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية ممن مضى على قيدهم أقل من 15 عاما.
- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة القاهرة والجيزة ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكـون من محافظة الجيزة.
- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة وسط الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماًعلى ألا يكـون من محافظة الغربيـة.
- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة غرب الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة البحيرة.
- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة شرق الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاما.
- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة شمال الوجه القبلي ممن مضى على قيده أكثر من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة بنى سويف.
- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة جنوب الوجه القبلي ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة أسيوط.
ثانيا : مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات ما عدا ( القاهرة - الجيزة - قنا) وذلك على النحو التالي:-
- رئيس النقابة الفرعية على أن يكون ممن مضى على قيده أكثر من 15 عاماً
- عضوان ممن مضى على قيدهما أكثر من 15 عاماً.
- عضوان ممن مضى على قيدهما أقل من 15 عاماً.