انتخابات الأطباء البيطريين.. 13 مرشحا يتنافسون على مقعد النقيب العام غدا

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين برئاسة الدكتور ناجي سلام - رئيس اللجنة إجراء الانتخابات على مقعد النقيب العام ومجالس النقابات الفرعية ما عدا نقابات (القاهرة - الجيزة - قنا)، غدا الأربعاء الموافق 6 مارس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً على مستوى الجمهورية تحت إشراف قضائي كامل.

وأوضح سلام أن الانتخابات تجري على المقاعد الآتية:

أولا: مجلس النقابة العامة:

مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين ويكون ممن مضى على قيده بالجدول العام أكثر من 15 عاما ويتنافس عليه 13 مرشحاً.

ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية ممن مر على قيدهم أكثر من 15 عاما.

ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية ممن مضى على قيدهم أقل من 15 عاما.

مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة القاهرة والجيزة ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكـون من محافظة الجيزة.

مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة وسط الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماًعلى ألا يكـون من محافظة الغربيـة.

مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة غرب الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة البحيرة.

مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة شرق الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاما.

مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة شمال الوجه القبلي ممن مضى على قيده أكثر من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة بنى سويف.

مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة جنوب الوجه القبلي ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة أسيوط.

ثانيا : مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات ما عدا ( القاهرة - الجيزة - قنا) وذلك على النحو التالي:-