الصحة العالمية: معدل الهزال بين أطفال شمال غزة بلغ 15.6%

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن معدل الهزال بين الأطفال دون سن الثانية بشمال غزة بلغ 15.6% مسجلا انخفاضا خطيرا وسريعا في مستوى التغذية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن سوء التغذية في شمال غزة "متفاقم بشكل خاص".

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية: "الوضع متفاقم بشكل خاص في شمال غزة وسوء التغذية وصل غايته".

وتابع إن "هناك 1 من كل 6 أطفال دون سن الثانية يعانون من سوء التغذية الحاد في شمال غزة وكان هذا في يناير، لذلك من المرجح أن يكون الوضع أكبر اليوم".