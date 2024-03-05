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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"طيور الخير"..مصر والإمارات تنفذان ثاني إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية في غزة

صدى البلد

نفذت مصر والإمارات، اليوم الثلاثاء، ثاني إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية في شمال غزة ضمن عملية "طيور الخير".


وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية عن تنفيذ ثاني عملية إسقاط للمساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية على شمال قطاع غزة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها. 
 

وقام بتنفيذ عملية الإسقاط الثانية طواقم مشتركة من كلا البلدين، عبر 3 طائرات حملت على متنها 42 طناً من المساعدات الغذائية والطبية على شمال غزة، وبذلك يصل إجمالي العبوات التي تم إسقاطها منذ انطلاق العملية إلى 78 عبوة، و بإجمالي حمولة بلغت 78 طناً من المساعدات الغذائية والطبية.

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