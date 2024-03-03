استشهاد 9 فلسطينيين في استهداف شاحنة مساعدات بدير البلح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، باستشهاد 9 فلسطينيين في استهداف شاحنة مساعدات في دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 30410، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة في غزة، أن حصيلة الاصابات ارتفعت إلى 71,700 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 90 شهيدا، و177 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ارتفاع عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج والوقود بالمستشفى إلى 15 شهيدا.

ويواجه الأطفال الجفاف الشديد، وسوء التغذية، في ظل خروج المستشفى عن الخدمة.