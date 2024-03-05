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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يوم الشهيد ذكرى خالدة في تاريخ مصر..ندوة بمركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

جانب من الندوه
جانب من الندوه

عقد مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد احتفالا تحت عنوان يوم الشهيد ذكرى خالدة في تاريخ مصر والتي شارك فيها طلبه وطالبات المدارس الثانوية بالتربية والتعليم وقطاع الأزهر.

تحدث في اللقاء وصفى حسن مدير عام إدارة الخارجة التعليمية وفضيلة الشيخ حمدي فتحي إمام وخطيب مسجد بالأوقاف، ودارت فعاليات الاحتفالية حول كلمة عن يوم الشهيد وأسباب اختيار يوم 9 مارس يوما للشهيد.
حرب الاستنزاف وانتصارات أكتوبر
دور الجيش المصري في الحفاظ على الوطن وحمايته 
مكانه مصر في الإسلام
مكانه الشهداء في الدين
رحلة العائلة المقدسة إلى مصر 
قيم الولاء والانتماء وحب الوطن
بالإضافة إلى كلمة لابنه الشهيد عبد الله إسماعيل حول تجربتها الحياتية كابنه شهيد 
وكذلك تخلل الحفل فقرات من الشعر حول حب الوطن وقصص للشهداء.

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وفي نهاية الاحتفال صرح وصفى حسن مدير عام إدارة الخارجة التعليمية بأنه سيتم تكريم الطلاب الموهوبين الذين شاركوا بالفقرات الشعرية من قطاعي التعليم والأزهر من خلال قطاعه الموقر
قدم الحفل جريس شنودة الإعلامي بمركز النيل للإعلام تحت إشراف دعاء سعد مدير المركز.

يأتي ذلك في إطار احتفال الدولة المصرية بيوم الشهيد وفي إطار اهتمام قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحا بالهيئة العامة للاستعلامات تحت رعاية دكتور ضياء رشوان لإحياء تلك الذكرى من خلال أنشطه مراكز النيل والإعلام.

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