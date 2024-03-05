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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالف صحيح التلاوة.. نقابة القراء: الحبس ستة أشهر لقارئ بالشرقية

الشيخ محمد نصر الطاروطى
الشيخ محمد نصر الطاروطى

أكدت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، عقب صدور حكم بالحبس ستة أشهر للقارئ الشيخ محمد أحمد نصر على قطب الشهير ب محمد نصر الطاروطى من محافظة الشرقية، أنها ماضية فى التصدى بكل قوة وحزم لكل من يخالف صحيح تلاوة القرآن الكريم.

 

وقال محمد الساعاتى مستشار نقابة القراء أن الشيخ محمد حشاد نقيب القراء قال فى بيان النقابة: إن النقابة تسعى جاهدة للحفاظ على كتاب الله عز وجل وعلى مكانة مصر وريادتها العالمية والتى تعرف فى العالم أجمع ب(دولة التلاوة).

وأعرب حشاد عن سعادته البالغة لصدور هذا الحكم الذى يؤكد نزاهة القضاء المصرى.

 

وقد استقبل نقيب القراء المستشار محمد إبراهيم عنبص محامى النقابة بمحافظة الشرقية ووجه له الشكر الجزيل على مجهوداته واهتمامه بالواقعة سالفة الذكر. 

 

واختتم الشيخ حشاد: آمل أن يكون هذا الحكم الذى صدر ضد القارئ محمد نصر الطاروطى رادعا لكل من تسول له نفسه لأن يتلاعب بكلام الله عز وجل (القرآن الكريم)، علما بأن النقابة ستظل دائما على موقفها فى التصدى بكل قوة لمن يخرجون عن أحكام التلاوة دون هوادة.

قراء القرآن القران الكريم الشيخ محمد صالح حشاد المقارئ المصرية نقيب القراء

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