خالد الجندي: أوعى يدخل عليك رمضان وهذه الأموال فى حسابك

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من عدم إخراج مال الزكاة فى حال استحقاق وقتها، مضيفا: "لو عندك مليون جنيه يبقى الزكاة المستحقة عليها 25 ألف جنيه، يعنى 2.5% يعتبروا حق الفقراء والمساكين وليسوا من حقك".



وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "فلوس الزكاة ليسوا ملكك، لما تيجى تحسب حساباتك لازم تخرج الفلوس دى من حساباتك، دول ليسوا مالك، مش معقولة تستقبل شهر رمضان بأكل مال اليتامى، ده ظلم وبياكلوا نار فى بطونهم وسيصلون سعيرا"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: " إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا".

وتابع: "أوعى تستنى رمضان يجيى عليك وأنت سارق أموال اليتامى، أوعى يجى رمضان عليك وأنت واكل فلوس الفقراء، مش معقوله يجيى رمضان وتطلب المغفرة وأنت واكل فلوس الزكاة الخاصة بالفقراء والمساكين واليتامى".