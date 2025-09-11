قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعاون مع بكين يخدم الوطن والمهنة.. النبراوي يلتقى سفراء الهندسة المصرية للصين
بدء اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين
في ذكرى 11 سبتمبر.. أمريكا تستيقظ على اغتيـ.ال يربك الشارع ويهز الكونجرس
الهلال الأحمر المصري يدفع 2500 طن مساعدات غذائية وطبية عبر «زاد العزة» الـ35 إلى غزة
نائب وزير المالية: تقديم الدعم لضمان نجاح الاستثمارات السنغافورية فى مصر
زيلينسكي : نحتاج أسلحة كافية وردًا قويًا من الشركاء لردع روسيا
أسعار الذهب اليوم الخميس..عيار 21 يقفز والجنيه يتجاوز 38 ألف جنيه
صدى البلد ينشر لوجو وشعار الائتلاف الوطني الحر لخوض الانتخابات البرلمانية
ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك سعرها 350 ألف جنيه
ننشر.. تفاصيل إحالة دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم للمفوضين
صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة
بولندا تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة بعد خرق مسيرات لمجالها الجوي
أخبار البلد

هواء نظيف.. وزيرة البيئة: الأسبوع التوعوي تضمن تنفيذ حملات نظافة للأحياء والقرى

هواء نظيف
هواء نظيف
حنان توفيق

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرا حول قيام الأفرع الإقليمية للوزارة بإطلاق أسبوعاً توعوياً تحت عنوان "هواء نظيف" ، وذلك ضمن مشاركة مصر فى الاحتفال باليوم العالمى للهواء النظيف فى إطار توجيهاتها برفع الوعى البيئى لدى فئات المجتمع المختلفة بأهمية الحفاظ على البيئة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الأسبوع التوعوى شمل عدة فعاليات ، حيث تم تنفيذ عدد ١٦٢ نشاطاً توعويا ، تنوع بين ندوات وحملات توعوية ، بمشاركة شرائح المجتمع المختلفة من اطفال وشباب  ، ورجال دين ، ورائدات ومزارعين .

كما تضمن التقرير ما تم تنفيذه من حملات تشجير لعدد من الأحياء والمدارس والقرى بنطاق تلك الفروع ، حيث تم خلالها زراعة عدد ٣٠٢٥ شجرة تنوعت بين أشجارالكافور ، تيكوما ، صفصاف ،فيكس وغيرها من الاشجار المزهرة بهدف توعية الجمهور بأهمية الاشجار كمظهر جمالى ومساهماتها فى تنقية الهواء من الاتربة والملوثات .

ولفتت الدكتورة منال عوض أن الأسبوع التوعوى تضمن تنفيذ حملات نظافة لعدد من الأحياء والشوارع والقرى والشواطئ ، بمشاركة هيئتى نظافة وتجميل القاهرة والجيزة ، وعدد من الوحدات المحلية ، والاحياء ، ومجالس المدن والاندية والجمعيات الأهلية، كما تم تنفيذ حملات لفحص عوادم المركبات بنطاق المحافظات التابعة لافرع وزارة البيئة الإقليمية تم خلالها فحص عدد ١٤٤٣ سيارة تعمل بالبنزين والغاز  ، تبين مطابقة عدد ١٣١٢ سيارة ومخالفة  عدد ١٣١ سيارة للحدود المسموح بها فى قانون البيئة .

ومن جهة أخرى نفذ فرع وزارة البيئة  بالعريش مبادرة "العريش تستحق الأفضل ـ شاطئ نظيف ومدينة أجمل " بمشاركة  جامعة العريش – مديرية الشباب والرياضة – مديرية التربية والتعليم – مديرية الصحة – مديرية الري – مديرية العمل – مجلس مدينة العريش – الهلال الأحمر المصري – عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، حيث تم إطلاق المبادرة رسميًا على شاطئ "حديقة مبارك العامة سابقا "هابي فاميلي"، وتنفيذ حملة نظافة بالشاطئ ، كما تم تنفيذ عدد من الانشطة التوعوية كورش العمل واللقاءات المباشرة بمشاركة عدد من  طلاب الجامعات ووزارة الشباب والرياضة لتعريف الجمهور بأهمية اتباع السلوكيات البيئية السليمة والالتزام بالسلوك الحضارى لتعزيز دور المواطن في الحفاظ على البيئة والشاطئ، كذلك تم تكريم المتطوعين المتميزين والفائزين من فرق العمل التطوعى من الشباب المشاركين.

باليوم العالمى للهواء النظيف التنمية المحلية وزير البيئة أنشطة الأفرع الإقليمية

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الهندسة 97.1% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

الهيئة القومية

"سلامة الغذاء" و"الموانئ البرية والجافة" يتفقان على تعزيز التعاون لتيسير حركة تجارة الأغذية

وزير المالية شريف الكيلاني

المالية تبحث مع سفير سنغافورة سبل تعزيز التعاون ودعم استثمارات مجتمع الأعمال السنغافوري في مصر

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

المشاط: حجم الصادرات المصرية إلى تونس 434.5 مليون دولار خلال 2024

بالصور

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

