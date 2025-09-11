هواء نظيف.. وزيرة البيئة: الأسبوع التوعوي تضمن تنفيذ حملات نظافة للأحياء والقرى

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرا حول قيام الأفرع الإقليمية للوزارة بإطلاق أسبوعاً توعوياً تحت عنوان "هواء نظيف" ، وذلك ضمن مشاركة مصر فى الاحتفال باليوم العالمى للهواء النظيف فى إطار توجيهاتها برفع الوعى البيئى لدى فئات المجتمع المختلفة بأهمية الحفاظ على البيئة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الأسبوع التوعوى شمل عدة فعاليات ، حيث تم تنفيذ عدد ١٦٢ نشاطاً توعويا ، تنوع بين ندوات وحملات توعوية ، بمشاركة شرائح المجتمع المختلفة من اطفال وشباب ، ورجال دين ، ورائدات ومزارعين .

كما تضمن التقرير ما تم تنفيذه من حملات تشجير لعدد من الأحياء والمدارس والقرى بنطاق تلك الفروع ، حيث تم خلالها زراعة عدد ٣٠٢٥ شجرة تنوعت بين أشجارالكافور ، تيكوما ، صفصاف ،فيكس وغيرها من الاشجار المزهرة بهدف توعية الجمهور بأهمية الاشجار كمظهر جمالى ومساهماتها فى تنقية الهواء من الاتربة والملوثات .

ولفتت الدكتورة منال عوض أن الأسبوع التوعوى تضمن تنفيذ حملات نظافة لعدد من الأحياء والشوارع والقرى والشواطئ ، بمشاركة هيئتى نظافة وتجميل القاهرة والجيزة ، وعدد من الوحدات المحلية ، والاحياء ، ومجالس المدن والاندية والجمعيات الأهلية، كما تم تنفيذ حملات لفحص عوادم المركبات بنطاق المحافظات التابعة لافرع وزارة البيئة الإقليمية تم خلالها فحص عدد ١٤٤٣ سيارة تعمل بالبنزين والغاز ، تبين مطابقة عدد ١٣١٢ سيارة ومخالفة عدد ١٣١ سيارة للحدود المسموح بها فى قانون البيئة .

ومن جهة أخرى نفذ فرع وزارة البيئة بالعريش مبادرة "العريش تستحق الأفضل ـ شاطئ نظيف ومدينة أجمل " بمشاركة جامعة العريش – مديرية الشباب والرياضة – مديرية التربية والتعليم – مديرية الصحة – مديرية الري – مديرية العمل – مجلس مدينة العريش – الهلال الأحمر المصري – عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، حيث تم إطلاق المبادرة رسميًا على شاطئ "حديقة مبارك العامة سابقا "هابي فاميلي"، وتنفيذ حملة نظافة بالشاطئ ، كما تم تنفيذ عدد من الانشطة التوعوية كورش العمل واللقاءات المباشرة بمشاركة عدد من طلاب الجامعات ووزارة الشباب والرياضة لتعريف الجمهور بأهمية اتباع السلوكيات البيئية السليمة والالتزام بالسلوك الحضارى لتعزيز دور المواطن في الحفاظ على البيئة والشاطئ، كذلك تم تكريم المتطوعين المتميزين والفائزين من فرق العمل التطوعى من الشباب المشاركين.