جامعة الزقازيق تحصد الميدالية الذهبية في بطولة الجامعات للكاراتيه

أكد الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق انه حصل الطالب محمد حمدى فى الفرقة الثانية بكلية التجارة ولاعب منتخب الجامعة ، اليوم ، على الميدالية الذهبية ببطولة الكاراتية ضمن ألعاب دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي الـ٥١،في الفترة من ٤ إلى ٦ مارس ٢٠٢٤.

أضاف رئيس جامعة الزقازيق انه تقام فعاليات البطولة بالصالة المغطاة بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة عين شمس، بمشاركة أكثر من ١٠٠٠ طالباً وطالبة يمثلوا ٢٤ جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية ، حيث تأتى مشاركة الجامعة تحت إشراف محمد متولي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب ، ومحمد زقزوق مدير إدارة النشاط الرياضي.

جدير بالذكر أن الجامعة شاركت بوفد مكون من ١٨ طالباً ، من خلال جهاز فنى بقيادة الدكتور محمد سعيد ابوالنور. والدكتور أحمد غالى مدرب ، والدكتور محمود متولى مدرب والمشرف العام وإيهاب غنيم ومشرف الطلبة والدكتورة هبة الشيخ ، كما يستكمل المنتخب أيضاً منافسات الفرق الجماعى كاتا وكوميتيه.