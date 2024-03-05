بيطري الشرقية يُنظم قافلة طبية مجانية بقرية أولاد سيف ببلبيس

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر احتياجاً.

وذلك بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى و تقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية وإدارة بلبيس البيطرية قامت بالإشتراك مع جامعة الزقازيق و بالتعاون مع القطاع الخدمى بالمحافظة بتنظيم قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية بقرية أولاد سيف التابعة لإدارة بلبيس البيطرية و توابعها و ذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى ، بحضور كلاً من مدير إدارة بلبيس البيطرية و رؤساء اقسام الرعاية والعلاج والإرشاد والابيدميولوجى بإدارة بلبيس و مدير و أطباء وحدة أولاد سيف وعدد كبير من القيادات التنفيذية و العلمية و الشعبية وكبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت برش ( ٣٦٥) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (٢٢٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض أنفلونزا.