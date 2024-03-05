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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 100 ألف عبوة دواء ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

اكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابه التموينيه بمديرية تموين الشرقية بالإشتراك مع قطاع وسط الشرقية وإدارة تموين فاقوس والتفتيش الصيدلي وهيئة الدواء بالشرقية ، وذلك بناءاً على معلومات واردة إلى مديرية التموين ، والتي تفيد قيام أحد أصحاب المخازن غير المرخصه بناحية مركز فاقوس بتجميع كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية.

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وبناءاً عليه قامت الحملة بمفاجئة المخزن المشكو في حقه وبالتفتيش داخل المخزن تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والكريمات والتي تقدر بحوالي 100000 عبوه من الأدوية المختلفه ومستحضرات التجميل غير مصحوبه بالمستندات الداله على مصدرها ،  وبالتفتيش تبين أن المخزن غير حاصل على موافقة هيئة سلامه الغذاء وهيئة الدواء المصريه ومخالفاً للإشتراطات الصحيه طبقاً لما جاء بتقرير هيئة الدواء المصريه ، فتم مصادرة المضبوطات و تحرير محضر رقم  4331 لسنة 2024 جنح مركز فاقوس ضد صاحب المخزن المخالف و عرض المحضر علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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