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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أسيوط .. "المصريين الأحرار" يناقش خطة عمل ونشاط شهر رمضان المبارك

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

عقدت أمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط أول اجتماع عقب اعتماد هيئة المكتب، بحضور اللواء محمد العسقلاني، أمين أسيوط، ومحمد أبوعين، أمين التنظيم، وحمدي فتحي وصلاح عبدالنعيم، الأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة المكتب.

قال اللواء محمد العسقلاني، أمين الحزب بأسيوط، إننا لا ندخر جهدًا في تقديم الخدمات حتى نظهر بشكل أفضل.

قال محمد أبوعين، أمين التنظيم للحزب بأسيوط، إنه تمت مناقشة خطط المرحلة المقبلة والرمضانية مع هيئة المكتب من ضمنها خطة الحزب في شهر رمضان المبارك بناءً على تعليمات النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، ومنها دورة رياضية لشباب أسيوط بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، وقافلة إفطار صائم في الطرقات العامة، وتنظيم إفطار جماعي في محافظة أسيوط.

أوضح أمين تنظيم المصريين الأحرار بأسيوط، أننا في خدمة أهالي أسيوط وتوابعها على قدر المستطاع من الخدمات المتاحة.

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