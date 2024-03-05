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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إيسترن كومبانى: إستقرار السوق وإختفاء مشكلة السجائر بعد العيد|فيديو

السجائر
السجائر

كشف هانى أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية إيسترن كومبانى، أن سعر السجائر تراجع في السوق لـ33 جنيها وهو قريب من السعر الرسمي البالغ 30 جنيها، لافتاً إلى أن توفير 400 مليون دولار سيعيد الاستقرار للسوق الفترة المقبلة فور وصول التبغ المستورد من الخارج، حيث تم بالفعل حجز الكميات اعتباراً من الغد ونتوقع أن تصل خلال شهرين وستنتهي فورا السوق الموازية.

أضاف هانى أمان خلال  مداخلة هاتفية عبر  برنامج  " كلمة أخيرة  " على شاشة  ON :  أن   يكون ذلك في أعقاب عيد الفطر المبارك، وأن يشهد السوق إنفراجه كبيرة خاصة "


وقال : " في طريقنا للقضاء  بشكل تام على مشكلة السجائر في مصر المسثمر الاماراتي لديه قوة ووجهة نظر وإستطاع ترتيب الاوضاع واستطيع القول " بعد العيد  هنفرح كلنا "

أضاف : " لدينا شحنات تبغ  وتعاقدات من موردين  من دول مثل البرزايل والارجنتين  والصين والهند  من بلدان كثيرة وهي   تحتاج  لفترة مابين ستة إلى ثمانية اسابيع  حتى تصل المادة الخام  "

وشدد على أن وجود البضاعة يقضى على السوق الموازي  وإنتاجنا  حتى نهاية رمضان يكفي لتغطية إحتياجات السوق  وماعدناش بنسمع عن إختفاء علب السجاير وشهر رمضان بطبعه  بيقل الاستهلاك فيه  واستطيع القول أنه بعد رمضان سوف نشهد إنفراجه كبيرة.

ايسترن كومباني سعر السجائر دولار السوق الموازية عيد الفطر مصر

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