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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مروان المعشر: مصر والأردن يتصديان لمخططات تهجير الفلسطينيين

صدى البلد

قال وزير الخارجية الأردني الأسبق، مروان المعشر، إن الجهود المصرية الأردنية، تتركز على وقف دائم لإطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

 

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وأضاف خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن محاولات التهجير الإسرائيلي تتصدى لها مصر والأردن بقوة، وكلا الدولتين نجحا في تسليط الضوء من قبل المجتمع الدولي، على هذه المحاولة.

وأشاد بموقف الشعب الفلسطيني الرافض للهجرة وترك موطنه، مضيفًا أن الجانب الفلسطيني تعلم الدرس ولن يهاجر بلده رغم كل المحاولات الإسرائيلية.

وتابع :"هدف إسرائيل من حرب غزة، ليس فقط تدمير القدرة العسكرية لحماس، بل تهجير أكبر عدد من الفلسطينيين من غزة إلى مصر والضفة الغربية إلى الأردن، فتل أبيب لا تريد إنهاء الاحتلال ولا تريد دولة فلسطينية ولا تريد أغلبية  فلسطينية.

مصر الأردن اخبار التوك شو غزة قطاع غزة

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