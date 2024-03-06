شماريخ جماهير الزمالك في السعودية .. إعلامي يكشف الحقيقة

نشر الإعلامي أمير هشام تصريحات محمد طارق عضو الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال محمد طارق عضو الزمالك عبر بلس 90 : “لم أحمل حقائب بها شماريخ وهذا الكلام لا يصدقه عقل والأدوات وصلت للجماهير في السعودية”.

وتابع : “الأجواء مميزة في المملكة العربية السعودية لتقديم مباراة رائعة تليق بناديي الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر، وهناك اهتمام كبير بالمباراة”.

وأضاف: “أحترم القوانين وما أثير حول حملي شماريخ وحقائب للجماهير في السعودية، غير صحيح على الإطلاق هراء والحقائب وصلت للسعودية”.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.