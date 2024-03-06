إجهاد.. إعلامي يطمئن الجمهور على مشاركة نجم الأهلي بنهائي الكأس

طمأن الاعلامي أمير هشام جماهير الأهلي علي حالة نجم الفريق رضا سليم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: رضا سليم شعر بحالة من الإجهاد وسوف يتواجد مع بعثة الفريق في السعودية.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.