الموسيقار صلاح الشرنوبي يروي لصدى البلد تفاصيل آخر زيارة لحلمي بكر في منزله

حضر الموسيقار صلاح الشرنوبي إلى عزاء الموسيقار الكبير الراحل حلمي بكر في مسجد الحامدية الشاذلية، لتأدية واجب العزاء.



و قال صلاح الشرنوبي و هو ينعى الموسيقار حلمي بكر حلمي بكر "البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب، أعز أصدقائي وله فضل كبير عليا وعلى كل الفنانين، وأضاف أن الموسيقار حلمي بكر جريء، صادق، وتابع أن آخر زيارة معه كانت في شقة حلمي بكر في هضبة الأهرام.



وحضر عدد كبير من الفنانين والفنانات وأقارب الفقيد وأهله ومحبيه، الذين حرصوا على وداعه الوداع الأخير، قبل دفنه في مرقده الأخير بمدافن العائلة.

يذكر أن الموسيقار حلمي بكر وافته المنية مستشفي كفر صقر بالشرقية بعدما تدهورت حالته الصحية.

والموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم وردة، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار وغيرهم.





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