الخشت: تحالف جامعات القاهرة الكبرى يحقق التكامل الفعلي بين عناصر منظومة التعليم العالي

تستضيف جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حفل إطلاق تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى والذي يرأسه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالتزامن مع مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وذلك غدًا الخميس في تمام الحادية عشر صباحًا بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

ويضم تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى جامعات: القاهرة وعين شمس وحلوان وبنها والأزهر، وعدد من الجامعات الأهلية والتكنولوجية والخاصة.

وصرح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن تحالف إقليم جامعات القاهرة الكبرى؛ يأتي تنفيذًا لمحور التكامل أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، لتحقيق التكامل الفعلي بين عناصر منظومة التعليم العالي ومؤسسات الصناعة لتعمل بصورة تكاملية، لسد الفجوة بين البرامج الدراسية والاحتياجات الفعلية لكل إقليم في إطار الأنشطة الاقتصادية التي يتميز بها كل إقليم في مختلف المجالات.

وأضاف الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن التحالف سيسهم في الدفع بمعدلات التنمية في إقليم القاهرة الكبرى عبر وضع حلول علمية وخطط تنفيذية لكافة المشكلات والتحديات التى تواجه القطاعات الزراعية والصناعية والمؤسسات الإنتاجية المختلفة بالإقليم، فضلًا عن توظيف إمكانات المؤسسات الأكاديمية والبشرية والعلمية؛ لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه المنطقة، وتوفير مناخ مُحفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل، وذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وبالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.